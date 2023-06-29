Мерзлякова: приемный отец погибшего шестилетнего мальчика из Екатеринбурга завтра вернется с СВО

Уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что приемный отец шестилетнего Далера Б., которого нашли мертвым в Екатеринбурге, завтра вернется с СВО. «Папа завтра прилетает. С ним будет работать Следственный комитет, будут выясняться все обстоятельства. Дети сейчас изъяты подразделением по делам несовершеннолетних»,— рассказала она e1.ru.

Кроме того, госпожа Мерзлякова заявила, что не понимает, как органы опеки несколько месяцев не могли заметить пропажи мальчика.

Об исчезновении Далера Б. силовики узнали в понедельник, 27 июня. В крупномасштабном поиске пропавшего мальчика было задействовано свыше 1,5 тыс. человек. Рано утром 29 июня тело ребенка нашли в сумке, которая находилась на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. По информации СМИ, ребенок скончался еще в декабре, а гараж принадлежал семье опекунов.

По подозрению в причастности к исчезновению шестилетнего Далера Б. задержана его опекун Вероника Наумова. Во время допроса она заявила, что ее задержание — это несправедливость. Точную причину смерти Далера Б. установит судебно-медицинская экспертиза.

В данный момент по факту гибели Далера Б. расследуются два уголовных дела — об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о возможном должностном преступлении со стороны сотрудников органов опеки. Также по поручению министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова проводится проверка в управлении социальной политики №25.

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