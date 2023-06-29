CNN: при ударе по Краматорску пострадали как минимум двое военных из США и Британии

Американский телеканал CNN сообщил, что при ударе Вооруженных сил России по Краматорску погибли двое военных из США и Великобритании. Российское Минобороны ранее сообщало, что в результате удара по Краматорску был «поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Согласно информации телеканала, военный из США Ник Дакворт заявил, что он и британский военный Мо Хорник получили легкие ранения. По его словам, он и Мо Хорник находились на Украине исключительно в качестве военных инструкторов, непосредственного участия в боевых действиях на стороне ВСУ они не принимали. Он также признал, что на месте удара российской армии по Краматорску «присутствовали военные», но их было «очень мало».

Удар по Краматорску был нанесен 27 июня, на месте также возник пожар. Число погибших уже достигло десяти человек, в их числе трое детей, пострадали около 60, сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Офис генпрокурора. Минобороны РФ в своей официальной сводке заявило, что в Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Украинская сторона сообщила, что удар якобы пришелся на одно из краматорских кафе. В ответ на это в Кремле напомнили о том, что никаких ударов по гражданским объектам на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов