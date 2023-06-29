Главные новости к утру 29 июня

В детском оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области отравились 70 детей, восемь из них госпитализированы. Работа лагеря приостановлена, прокуратура проводит проверку.

Вода в Каховском водохранилище находится на уровне шести метров, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Во Франции второй день продолжаются беспорядки после убийства полицейским подростка в пригороде Парижа. Задержаны 77 человек.

Береговая охрана США подняла обломки батискафа «Титан» и вероятные останки погибших со дна Атлантического океана.

За прекращение СВО и переход к мирным переговорам выступает 44% населения России, продолжение боевых действий поддерживает 45%, следует из опроса Russian Field. Подробнее — в материале «Ъ».

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что хотела бы отправиться в Китай для восстановления контактов с правительством страны. По информации Bloomberg, визит может состояться в июле.

Минюст скорректировал приказ, определяющий «индикаторы риска нарушения обязательных требований» профессиональных участников коллекторского рынка. Подробнее — в материале «Ъ».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрого темпа контрнаступления украинских войск.

О предстоящих событиях 29 июня — в анонсах «Ъ».