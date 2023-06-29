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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 29 июня

В Москве пройдет пленарное заседание III ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.

В центральном офисе партии «Яблоко» в Москве состоится прощание с одним из основателей партии «Яблоко» Виктором Шейнисом.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на мероприятии в расширенном составе вручит генеральские погоны и пообщается с журналистами.

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит вопрос о приостановке деятельности онлайн-кинотеатра Start из-за дела о пропаганде ЛГБТ. В Тверском суде Москвы пройдет судебное заседание по протоколу в отношении ПАО «Мегафон» о пропаганде ЛГБТ.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина.

Владимирский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу Алексея Навального на решение Ковровского горсуда, признавшего законным действия администрации исправительной колонии, которая отказалась предоставить осужденному копию медицинской карты.

В подмосковной Кубинке состоится расширенное совещание межведомственной комиссии Министерства обороны РФ и Госкорпорации «Росатом» по неядерному вооружению.

В Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве пройдет месса в праздник апостолов Петра и Павла, которую совершит посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи.

В Брюсселе пройдет заседание Европейского совета — высшего политического органа ЕС. В повестке обсуждение конфликта на Украине, отношений ЕС с Китаем, США, Латинской Америкой и НАТО.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. Там же пройдет встреча Йенса Столтенберга с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

В Комсомольске-на-Амуре будет заложен новый спусковой док-понтон, позволяющий строить, в том числе, фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» (Амурский судостроительный завод).

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