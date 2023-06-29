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Коммерсантъ FM
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Секретарь СНБО Данилов хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрого темпа контранаступления украинских войск. Он назвал это тяжелой работой и заявил, что быстрое контранаступление «бывает только в сказках».

«Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения»,— сказал господин Данилов в эфире единого телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные начали наступление, но пока не имели успехи. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». В Минобороны Украины заявляли, что «главное событие» в рамках наступления пока не произошло.

Подробнее о контранаступлении — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Олеся Павленко

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