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«Арбидол» осел в портфеле

Пандемия завершилась для «Отисифарм» падением продаж

За первые пять месяцев года продажи «Отисифарм» — крупного производителя «Арбидола», активно использовавшегося в разгар пандемии, сократились почти на четверть. Это самое заметное падение среди десяти крупных фармпроизводителей, работающих на российском рынке. Конкуренты, также выпускавшие используемые при COVID-19 препараты, смогли быстрее перестроить мощности.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Как следует из имеющихся у “Ъ” подсчетов AlphaRM, в первой десятке крупных фармпроизводителей, работающих на российском рынке, в январе—мае 2023 года самое заметное снижение продаж — на 23%, до 18,92 млрд руб.— показал «Отисифарм», связанный с владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. DSM Group также наблюдает падение у «Отисифарм», что особенно выраженно проявилось в мае, когда общие продажи по сравнению с апрелем упали на 6,6%, до 3,32 млрд руб. В компании на запрос “Ъ” не ответили.

«Отисифарм» — одна из немногих российских компаний, входящих в топ-10. В то же время у другого участника списка — «Биннофарм групп», где основной акционер АФК «Система», по версии AlphaRM, за пять месяцев продажи увеличились на 29%, до 13,79 млрд руб.

Топ-10 фармпроизводителей на российском рынке по итогам января—мая 2023 года

Место Название компании Доля на рынке по объемам продаж (%) Объем продаж (млрд руб.) Изменение (% год к году)
1 Stada 3,82 21,7 5
2 Bayer 3,72 21,15 -11
3 «Отисифарм» 3,33 18,92 -23
4 Abbott 3,14 17,86 -2
5 Servier 3,08 17,49 1
6 Novartis 2,83 16,07 -15
7 Teva 2,78 15,81 4
8 Sanofi 2,75 15,62 -10
9 Krka 2,72 15,47 6
10 «Биннофарм Групп». 2,43 13,8 29

Источник: AlphaRM.

У международных фармпроизводителей из топ-10 по итогам пяти месяцев 2023 года тоже наблюдается сокращение продаж в России, но не столь сильное, как у «Отисифарм». Так, Novartis выручил 16,07 млрд руб., что на 15% меньше год к году, Bayer — на 11%, до 21,15 млрд руб., Sanofi — на 10%, до 15,62 млрд руб. В DSM Group отмечают, что уже в мае по сравнению с апрелем у ряда компаний из топ-10 отмечался рост, хотя и незначительный: например, у Bayer — почти на 2%, до 4,73 млрд руб. за счет реализации в основном противозачаточных средств и препаратов от климакса, у Servier — на 3%, до 3,8 млрд руб. благодаря продажам лекарств от гипертонии.

Эксперты объясняют значительное падение продаж у «Отисифарм» снижением спроса на противовирусные препараты. В пандемию компания занимала почти половину сегмента поставок таких средств. Один из основных препаратов в портфеле «Отисифарм» — «Арбидол», по данным AlphaRM, считался самым продаваемым брендом компании и в 2022 году, когда уровень заболеваемости COVID-19 был на низком уровне. Но уже в январе—мае этого года, отмечают в AlphaRM, продажи средства упали на 65%, до 3,2 млрд руб. Для сравнения: за тот же период 2022 года «Отисифарм» реализовал «Арбидол» на 9,22 млрд руб., что вдвое больше год к году.

«Арбидол» потерял патентную защиту, и его постепенно вытесняют препараты других производителей, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Сейчас доля противовирусных средств в общем объеме продаж «Отисифарм» не превышает 20%, добавляют в AlphaRM.

Если сравнивать ситуацию с Pfizer — основным поставщиком во многие страны Paxlovid, средства от COVID-19, то в первом квартале 2023 года, как следует из отчетности компании, продажи препарата, напротив, выросли в полтора раза, до $4,1 млрд. Производитель объясняет это высоким спросом на лекарство в Китае, но прогнозирует падение его продаж в целом по всем рынкам по итогам второго квартала, ожидая всплеска осенью при росте сезонных заболеваний. Опрошенные “Ъ” называют эту ситуацию показательной, но не готовы сравнивать продажи противовирусных препаратов Pfizer и «Отисифарм» в силу разных позиций компаний и их рынков сбыта.

«Отисифарм» теперь может перепрофилировать производство препаратов от COVID-19, считает Николай Беспалов, так как у компании есть оборудование для выпуска, например, препаратов с моноклональными антителами. По его словам, так уже поступают другие российские фармпроизводители, поставлявшие в пандемию противовирусные препараты.

В «Биокад», производившей по контракту вакцину «Спутник V» и «Левилимаб» (также использовался от COVID-19), сообщили “Ъ”, что сейчас задействовали эти мощности для выпуска средств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В «Р-Фарм», поставлявший в медучреждения в пандемию «Артлегиа», говорят, что продолжают выпускать средство, так как оно исходно рекомендовано пациентам с ревматоидным артритом.

Екатерина Ракитина

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