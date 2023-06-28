Кубанский экс-судья Захарчевский частично признал вину по делу о смертельном ДТП

Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из материалов дела Фото: из материалов дела

На первом судебном заседании Захарчевский признал вину частично. Бывший судья заявил, что был участником смертельной аварии, но не согласился с сутью предъявленного обвинения, которое, по его мнению, противоречит собранным доказательствам.

Экс-судье предъявили обвинение в совершении смертельного ДТП, произошедшего 7 апреля 2020 года на одной из краснодарских улиц. Тогда Toyota Land Cruser под управлением Юрия Захарчевского сбила 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. От полученных травм мужчина впоследствии скончался в больнице.

Защитник бывшего судьи ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку обвиняемым является бывший сотрудник суда. Суд прошение отклонил.

Следующее заседание пройдет 11 июля. В ходе процесса пройдет опрос свидетеля — матери погибшего Данила Юханова Зинаиды.

Ранее Юрий Захарчевский полностью отрицал свою вину в совершенном ДТП. Он также пытался переложить ответственность за гибель молодого человека на врачей больницы, которые оказывали медицинскую помощь пострадавшему. Впоследствии экс-судья заявил, что имел проблемы с психическим здоровьем на момент происшествия. Все эти версии были опровергнуты правоохранителями в ходе следствия.

Анастасия Донскова

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