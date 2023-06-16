Модернизация аэропорта Тамбова для принятия самолетов более высокого класса может завершиться в 2023 году

В единственном работающем после начала спецоперации аэропорту Черноземья — тамбовском — уже в 2023 году может завершиться модернизация. Об этом глава региона Максим Егоров сообщил в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

«В прошлом году мы инвестировали из областных средств 580 млн руб. на ремонт взлетно-посадочной полосы. Сейчас продолжаем вводить в эксплуатацию сигнальное оборудование… В принципе, к концу года, я уверен, мы сможем круглосуточно принимать самолеты уже более высокого уровня, такие как Sukhoi Superjet»,— цитирует агентство господина Егорова.

В правительстве региона отметили, что возможен запуск новых рейсов в Казань, Минеральные Воды, Калининград, в Поволжье, на Урал и в Сибирь. По словам господина Егорова, аэропорт загружен большим количеством пассажиров из Воронежа и Липецка.

Подробнее о реконструкции аэропорта — в публикации «Ъ-Черноземье».

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