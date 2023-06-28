Возобновлен авиарейс из Читы в Пекин

Прямой рейс в Китай по маршруту Чита—Хайлар—Пекин, закрытый в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлен с 5 июля. Как сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, самолеты будут летать в Пекин каждую неделю по средам и субботам.

«Перелеты из Читы в Китай будет выполнять авиакомпания Air China Limited на Boeing 737-700. Время полета до Хайлара составит 1 час 20 минут, до Пекина — 4 часа 40 минут. Аэропорты этих городов удобно использовать как транзитные пункты для дальнейших перелетов»,— добавляют в минтрансе.

Уточняется также, что до введения пандемийных ограничений рейс Чита—Пекин существовал девять лет. За это время им воспользовалось около 35 тыс. человек.

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Влад Никифоров, Иркутск