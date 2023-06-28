О, спорт, ты торг

Локальные ритейлеры в попытке восполнить сократившийся на российском рынке ассортимент спортивных товаров после ухода из страны международных производителей запускают свои мультибрендовые магазины. Inventive Retail Group, которая была партнером Nike, уже готовится к открытию первых точек продаж своей новой сети Amazing Red, ориентированной прежде всего на людей, занимающихся спортом. Однако такие проекты сталкиваются с серьезным давлением маркетплейсов, расширяющих ассортимент спортивной одежды и обуви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Inventive Retail Group (IRG) в июле этого года запустит новую мультибрендовую сеть магазинов спортивных товаров Amazing Red, которая будет включать 100 магазинов в более чем 20 городах России, рассказали “Ъ” в компании. Основу ассортимента в Amazing Red составит продукция для разных видов спорта от брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics.

Запуск новой сети в компании объясняют сохраняющимся высоким спросом и нехваткой спортивных брендов. При этом другая сеть IRG — Street Beat продолжит делать упор на повседневный lifestyle-ассортимент, уточняет представитель ритейлера.

IRG входит в ГК «Ланит» Филиппа Генса, развивает сети re:Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и др. Включает около 365 магазинов в 33 городах РФ. Выручка IRG в 2022 году сократилась на 40,8% год к году и составила 71 млрд руб.

Как убедился “Ъ”, вывеска Amazing Red уже появилась на месте бывшего магазина другого спортивного бренда — Puma в торгцентре «Европолис» в Москве. В IRG подтвердили этот факт. В компании уточнили, что поиском товара и брендов для новой сети будет полностью заниматься Inventive Retail Group без привязки к бренду Puma. В российском офисе Puma на запрос “Ъ” не ответили.

Как сообщал “Ъ” 26 июня, приостановившая работу в России с весны 2022 года сеть Puma привлекла в местное подразделение руководителя из-за границы Мирослава Рыбу. Как полагают на рынке, топ-менеджер может перезапустить процесс поставок продукции бренда в страну.

До прошлого года Inventive Retail Group была партнером Nike по франчайзинговой рознице в России. Но компании пришлось закрыть все магазины этого бренда после его решения уйти с российского рынка. Однако переформатировать магазины Nike в мультибрендовые точки продаж IRG в сжатые сроки не смогла, говорил в феврале этого года в интервью «Ведомостям» президент компании Тихон Смыков.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что, несмотря на закрытие розницы, некоторые международные бренды сохранили поставки базовых коллекций для партнеров в тех рамках, которые позволяют западные санкции. Речь идет об одежде и обуви стоимостью менее €300 за единицу товара. Однако, отмечает эксперт, все высокотехничные новинки, коллекции, создаваемые совместно со знаменитостями, попадают на российский рынок через параллельный импорт и стоят в три-четыре раза дороже.

Мультибрендовые сети кроме традиционных ассортимента, качества товаров и цены конкурируют за счет программ лояльности, удобства интернет-магазина, говорит госпожа Малахатько. В то же время с точки зрения цены на розничные сети оказывают давление маркетплейсы, так как некоторые из них за счет увеличения ассортимента спортивных товаров могут позволить себе продавать их с заметным дисконтом, отмечает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева.

По словам госпожи Ткачевой, сегодня наблюдается незакрытый спрос на спортивные товары, предназначенные для занятий спортом в холодное время года: пуховики, утепленные кроссовки с мембраной, теплые костюмы и пр. Сейчас большой объем спортивных товаров ввозится из стран Ближнего Востока и Африки, которые не отвечают климатическим особенностям России, поясняет эксперт. По словам директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, нехватка качественного предложения наблюдается, например, и в сегменте товаров для специфических видов спорта.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев