Иностранным водителям дают год

Власти существенно меняют систему получения водительских прав. Как полагают собеседники “Ъ FM”, это может привести к сокращению таксистов на дорогах. Новые правила затрагивают не только россиян, но и иностранцев, следует из закона, который Госдума приняла в третьем чтении. В документе указано, что права, полученные за рубежом, перестанут действовать через год после переезда или возвращения в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подробнее о нововведениях — в справке “Ъ FM”:

Изменится порядок обмена иностранных прав на российские: национальные и международные водительские удостоверения будут признавать недействительными через год после легализации в России, то есть получения ВНЖ или статуса гражданина. Требование распространяется также и на россиян с правами, которые были оформлены в другой стране. Эти документы придется заменить на удостоверение внутреннего образца. В противном случае грозит штраф. Исключение — белорусские права граждан России или самой соседней республики. Их менять не придется и по истечении года. Еще один нюанс — документы иностранных дипработников. Их можно будет заменить на российские без прохождения экзаменов, обучения и предъявления медсправок. Остальные смогут получить российские водительские удостоверения, сдав теоретический экзамен и предъявив заключение медиков. Особые правила будут действовать для определенных категорий прав. Например, документы с пометкой «M» (мопеды) с любым видом трансмиссии можно получить при наличии любой категории прав обучения и без сдачи экзаменов. Упрощенный режим также распространяется на подгруппы «A1» и «B1» — трициклы и квадрициклы. Автомобилисту достаточно иметь права на управление транспортными средствами категории «А» и «В».

Еще в прошлом году Конституционный суд указал, что законодатели должны установить точный срок, в течение которого могут действовать зарубежные водительские удостоверения. До сих пор это не было прописано в нормах. Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок Богдан Коношенко считает требования для иностранцев справедливыми. Хотя он и признает, что из-за этого часть водителей может уйти из такси:

«С точки зрения безопасности и равной конкуренции между гражданами и негражданами это абсолютно правильное решение. Наш комитет достаточно давно выступал с предложением внести это в закон. Теперь вот такое решение принято. Безусловно, если человек приезжает на территорию Российской Федерации и находится здесь достаточно короткое время, то ему не надо получать местное водительское удостоверение для управления транспортным средством.

Если он начинает заниматься деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, то тут требуется совсем другой уровень подготовки. Мы не имеем никакой информации о водительских удостоверениях, которые они получали в своей стране. Поэтому мы поддерживаем такое решение. Оно правильное. Говоря о том, как это отразится на количестве водителей, которые будут работать на линии, возможно, оно сократится.

Но людям дается достаточно времени для того, чтобы они смогли получить документ российского образца и продолжить работу. Если они принципиально не хотят этого делать, то не смогут работать».

Проблема в том, что в ряде случаев процедура замены водительских прав для иностранцев очень сложная, говорит владелец таксомоторной компании Георгий Серпионов. Но, если теперь их обяжут сдавать и теоретический экзамен, это отсеет еще больше водителей: «Сейчас в такси со своими правами могут работать только граждане Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Проблема в том, что поменять их уже сейчас довольно сложно.

Если, допустим, к нам приезжает гражданин Узбекистана, работать в такси он не может. Он должен обменять права в МРЭО. И вот эта процедура замены узбекских прав на российские представляется для них очень тяжелой. По каким причинам, я сказать не могу. Меняют их единицы. Если человек понимает, что это большая проблема, он не идет работать в такси. Если он хочет устроиться водителем, то пойдет, например, в доставку курьером, куда-то еще. Там он может работать с правами своего государства.

Основная трудность — регламент получения водительских удостоверений. Если он будет достаточно прозрачным, четким и понятным для мигрантов, то они станут это делать. Что касается теоретического экзамена, мы понимаем, что мигрант, который плохо владеет русским языком, вряд ли его сдаст. То есть сначала ему нужно выучить русский. Вы же знаете, какие формулировки в билетах. Там есть такие нюансы, которые человек, хорошо владеющий языком, не сразу понимает. Там необходимо вдумываться, вчитываться».

По данным ГИБДД, в прошлом году зафиксировано больше 4 тыс. аварий с участием водителей-иностранцев. При этом ДТП со смертельным исходом стало больше на 11%, а с пострадавшими — почти на 5%. В основном такие инциденты происходят в Москве, области и Санкт-Петербурге.

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Владислав Викторов, Светлана Белова