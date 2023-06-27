Департамент судейства Российского футбольного союза вновь возглавил иностранец — серб Милорад Мажич. Контракт с арбитром заключен на два года с возможностью продления еще на год. Ранее занимавший эту должность Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета. Станет ли в российском футболе меньше скандалов после резонансного назначения? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

К скандалам в нашем футболе мы давно привыкли. В минувшем сезоне странные решения «людей в черном» доводили до истерики тренеров, футболистов и, конечно, болельщиков. Естественно, не обходилось без подозрений — слишком очевидны порой были ошибки арбитров в пользу одной или другой команды.

Тот факт, что в судействе нужно что-то менять, признавали даже чиновники. Но в итоге в РФС пошли самым простым путем, пригласив варяга из Сербии. Только вот это вряд ли сделает судейство в России честнее и прозрачнее, считает бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко: «Получается, в российском судействе приличных людей не осталось, и мы опять должны призывать каких-то варягов для того, чтобы навести порядок.

На мой взгляд, это как-то немного не в духе времени — это во-первых. Во-вторых, ребята из Югославии — тоже еще те оборотистые пассажиры, поэтому посмотрим. Все может быть. Но мы уже видели итальянца, который и установил у нас эту полумафиозную систему судейства и продолжает ее крышевать. Это я про Розетти».

И все же Мажич наверняка попробует провести ряд серьезных реформ. Он уже заявил, что концепция оценки работы арбитров изменится кардинально.

Помогать ему делать наш футбол лучше будет турецкий судья Джюнейт Чакыр, который войдет в состав экспертно-судейской комиссии. Заместителем же руководителя департамента станет еще один серб — Далибор Джурджевич, который долгие годы был ассистентом Мажича. Он будет отвечать в том числе за улучшение качества работы системы VAR.

Только понять, чем руководствовались наши чиновники от футбола, приглашая этих иностранцев, понять сложно, говорит Андрей Червиченко: «Я видел смысл в приглашении судей из Германии и Италии исключительно в одном: если у нас будет коррупция или другие неприглядные моменты, они потом могут об этом много рассказывать на Западе. И чтобы этого избежать, подобные схемы организовывали бы как-то более мягко или скрытно. Других аргументов у меня не было. Здесь вообще не понимаю, почему надо брать именно иностранцев».

Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. Новый руководитель российских судей согласился занять свой пост лишь в том случае, если главой судейского комитета останется Павел Каманцев, при котором, собственно, и продолжалась вся эта судейская вакханалия.

Причем Каманцев не раз заявлял, что к недовольству болельщиков по поводу работы своего подразделения относится безразлично: «Мы к этому относимся, честно сказать, после какого-то времени с известной долей безразличия. Это общая тенденция недовольства, мне кажется, во всем мире недовольны судейством».

Так что, несмотря на предстоящие реформы, ждать от легионеров быстрого улучшения ситуации в нашем судействе не стоит, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Каждый год одно и то же. Как были ошибки у судей, так и будут.

Мы же не поднимаем шум и гам, когда футболист не попадает по мячу с двух метров в ворота. Поэтому надо спокойно относиться, повышать квалификацию. У нас очень мало судей, мало школ. Российскому футбольному союзу предстоит большая работа».

Новый футбольный сезон в РПЛ стартует уже в середине июля, и примерно к осени мы, скорее всего, получим ответ, сможет ли господин Мажич справиться с хозяйством, которое вот уже много лет вызывает лишь отрицательные эмоции у болельщиков практически всех команд в элите нашего футбола.