РФС переписал регламент Кубка России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 22 июня изменил регламент Фонбет Кубка России по футболу. Теперь команда, которая проиграет в «Пути РПЛ», больше не сможет участвовать в турнире. Изменения начнут действовать со следующего сезона.

«Турнир сохранит схему с двойным выбыванием (double elimination), но в отличие от прошлого сезона финал "Пути регионов" пройдет в один раунд. Соответственно, проигравшая в двухматчевом противостоянии финала "Пути РПЛ" команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала "Пути регионов"»,— говорится в сообщении РФС.

Следующий розыгрыш турнира начнется 25–27 июля 2023 года. В эти дни пройдут матчи стартовой стадии кубка. Даты проведения остальных стадий пока не утверждены.

В 2023 году победителем Кубка России стал московский ЦСКА. В Суперфинале команда обыграла футбольный клуб «Краснодар» со счетом 6:5.

Александр Кислов