«Единая Россия» выдвинула Сергея Цивилева кандидатом в губернаторы Кузбасса

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев выдвинут кандидатом на пост главы региона на второй срок от «Единой России» (ЕР). Соответствующее решение приняла конференция регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Цивилев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Цивилев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее состоялись праймериз по выдвижению кандидата от ЕР, на которых кандидатуру господина Цивилева поддержали единогласно. Губернатор также возглавил список кандидатов «Единой России» на выборах депутатов законодательного собрания Кузбасса нового созыва. Они также состоятся в сентябре этого года.

В ГАС «Выборы» пока не занесены данные ни об одном из кандидатов на пост губернатора. Ранее «Справедливая Россия—Патриоты—За правду» выдвинула председателя своего регионального отделения депутата заксобрания Юрия Скворцова. КПРФ в регионе также назвала своим кандидатом депутата областного парламента Екатерину Грунтовую, ЛДПР — депутата законодательной думы Томской области Станислава Карпова.

Предыдущие выборы губернатора Кузбасс прошли в 2018 году. Тогда Сергей Цивилев набрал 81,3% голосов. Всего за пост боролись шесть кандидатов.

О губернаторских выборах — в материале «Ъ» «Выдвижение с опережением».

Валерий Лавский, Новосибирск