Сбербанк, «Яндекс», ВТБ и VK заработали 137,3 млрд рублей на решениях ИИ в 2022 году

По итогам 2022 года совместный заработок Сбербанка, «Яндекса», ВТБ и VK на решениях в сфере искусственного интеллекта (ИИ) составил 137,3 млрд руб. Об этом говорится в составленном нейросетью совместном рейтинге «Билайна» и Brand Analytics, а также компаний и институтов, которые занимаются ИИ в России. Выдержки из рейтинга приводит ТАСС.

Сумма выручки Сбербанка за прошлый год от ИИ-решений составила 93,8 млрд руб. В решения искусственного интеллекта Сбербанк инвестировал 10 млрд руб., объем покупки компаний для развития ИИ — 14,7 млрд руб. «Яндекс» заработал от ИИ-решений 11,5 млрд руб., объем покупок компаний — 27,7 млн руб.

Согласно рейтингу, заработок ВТБ от внедрения ИИ достиг 23,7 млрд руб., сумма инвестиций в ИИ-решения — 80 млн. Объем покупок компаний, развивающих эту сферу, оценивается в 123,6 млрд руб. Решения в сфере искусственного интеллекта принесли VK 8,3 млрд руб., сумма покупок компаний из этой сферы составила 153,8 млн.

Кроме указанных компаний в ИИ-решения инвестировали также Газпромбанк и ритейлер «Магнит», которые расположились на пятом и шестом местах соответственно. В прошлом году Газпромбанк направил на развитие сферы ИИ 28,5 млрд руб., «Магнит» — 20,2 млрд. За ними следуют оператор МТС, ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», «МегаФон» и «Сколково».

К технологии ИИ интерес проявляют и российские власти. Он обусловлен в том числе тем, что ее применение, поднимая производительность труда (например, в сфере информбезопасности или обслуживания населения), помогает решить проблему дефицита кадров. По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, в части отраслей бизнес уже внедряет ИИ, но есть и сферы, где это необходимо, но пока не происходит.

Согласно отчету АНО «Цифровая экономика», в России средний уровень внедрения ИИ-решений в 2021 году составлял 21% при мировом уровне 54%. К 2024 году этот показатель российские власти планируют увеличить до 50%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ИИ по разнарядке».

Милена Костерева