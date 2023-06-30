Связанные одной сетью

Концепция совместного потребления уже давно и прочно вошла в нашу жизнь в части шеринга автомобилей, самокатов, жилья, различных сервисов и услуг. Однако сейчас шеринг-экономика становится неизбежным механизмом дальнейшего развития для более консервативных отраслей, в частности телекоммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проблема дефицита западного оборудования, которую должен был решить параллельный импорт, уже сказывается на качестве сервисов и скорости сетей: этот факт власти фактически признают в стратегии развития отрасли до 2035 года, которая последние месяцы обсуждается в правительстве.

Сэкономить не только средства на закупки дефицитного оборудования и складские запасы базовых станций операторам предлагается с помощью совместного использования как базовых станций, так и частотного спектра. Так, делить базовые станции операторам придется в отдаленных населенных пунктах и вдоль федеральных трасс (см. “Ъ” от 20 июня). Кроме того, на базе шеринга частот и инфраструктуры планируется развивать стандарт связи нового поколения 5G (см. “Ъ” от 29 июня).

В случае с отдаленными и малочисленными населенными пунктами операторы берут на себя исключительно социальную нагрузку: несмотря на то что шеринг инфраструктуры предполагается на коммерческих условиях, окупить такие сети в ближайшие годы нереально. Но это лишь одна из возможных проблем: совместное использование сетей усиливает риски для обеспечения их безопасности из-за возрастающей нагрузки.

Хотя аварии на сетях крупных операторов связи редкость, но тем не менее они случаются. В 2017 году из-за сбоя в работе оборудования и программного обеспечения Hewlett-Packard сеть «МегаФона» была недоступна в ряде городов РФ почти целый день (см. “Ъ” от 19 мая 2017 года).

На днях не такой крупный по масштабу, но заметный сбой произошел в сети МТС: абоненты в 12 регионах, в том числе Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Ижевске, Тольятти, Самаре, Оренбурге и других городах, не могли пользоваться услугами оператора почти два часа. В областном минцифры объясняли сбой крупной аварией на магистрали.

Если в будущем часть сетей связи в России будет строиться по принципу шеринга, в случае подобных аварий пострадать может большее число абонентов: клиенты оператора-партнера будут пользоваться базовыми станциями доминирующего игрока. В этих условиях компании будут нести большие репутационные риски.

Чтобы снизить риски перегрузки при обеспечении доступа конкурентов на свои сети, операторам потребуется доумощнять оборудование, получать дополнительные лицензии. Не исключено, что попытки сэкономить могут, напротив, обернуться дополнительными расходами.