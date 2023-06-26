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Коммерсантъ FM
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Александра Мавриди осудили по всем статьям

Обвиняемому в убийстве бизнесмена и похищении адвоката дали 20 лет

Московский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Александра Мавриди. Подсудимый обвинялся в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, похищении адвоката Алексея Завгороднего и вымогательстве у него недвижимости, а также побеге из изолятора во время следствия и других преступлениях. Ранее мужчина заявлял о желании поучаствовать в спецоперации.

Александр Мавриди

Александр Мавриди

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Александр Мавриди

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мособлсуд признал Александра Мавриди виновным по всем инкриминируемым ему статьям — об убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем (ст. ст. 105, 222, 126, 127, 163, 313 и 174.1 УК РФ) и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

В прениях гособвинение просило для подсудимого на год больше. Для шестерых его подельников прокурор требовала от 6 лет 6 месяцев до 16 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых находились Александр Мавриди, Паша Ахмедов, Константин Барский, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Напомним, что владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября 2020 года в деревне Аносино городского округа Истра в собственной бане. Как установило следствие, за день до этого подельники приобрели орудие убийства в одном из торговых центров Москвы. Преступление, как выяснилось, было совершено Александром Мавриди и Пашей Ахмедовым.

Мавриди был задержан буквально на следующий день, при обыске его съемной квартиры в Строгино следственная бригада обнаружила там прикованного наручниками к кровати столичного адвоката Алексея Завгороднего, которого охранял Константин Барский.

При этом выяснилось, что заложник находился у бандитов в плену два года, за которые он под пытками переписал на них свое имущество более чем на 70 млн руб.

Оказавшись в одной камере истринского ИВС, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря совершили оттуда побег, воспользовавшись невнимательностью сотрудников изолятора (они были осуждены). Впрочем, беглецов довольно быстро задержали.

Александр Мавриди признал свою вину и заявил, что планирует после приговора поучаствовать в спецоперации, вступив в ЧВК «Вагнер». Можно предположить, что после недавних событий его планы могут измениться.

Александр Александров

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