Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА с просьбой исключить РФС из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола отправила обращение в международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз из объединений из-за принятия крымских клубов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА»,— говорится в сообщении.

Ранее аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) получили футбольные клубы «Севастополь» и ялтинский «Рубин». В лиге отметили готовность включить во вторую лигу крымские команды «Таврия» (Симферополь) и «Океан» (Керчь). Симферопольская команда не подписала предложенный договор о прохождении аттестации в ФНЛ и не будет выступать на чемпионате РФ.

Анастасия Донскова

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