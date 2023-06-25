Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА с просьбой исключить РФС из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола отправила обращение в международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз из объединений из-за принятия крымских клубов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА»,— говорится в сообщении.

Ранее аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) получили футбольные клубы «Севастополь» и ялтинский «Рубин». В лиге отметили готовность включить во вторую лигу крымские команды «Таврия» (Симферополь) и «Океан» (Керчь). Симферопольская команда не подписала предложенный договор о прохождении аттестации в ФНЛ и не будет выступать на чемпионате РФ.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...