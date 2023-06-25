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Коммерсантъ FM
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ЦБ: торги на Мосбирже 26 июня пройдут в обычном режиме

Банк России описал работу финансового сектора Москвы в понедельник, 26 июня, который был объявлен столичными властями нерабочим днем. Согласно решению регулятора, торги на Мосбирже будут осуществляются по режиму обычного рабочего дня.

«Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России. Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно»,— сообщается в Telegram-канале регулятора.

Сама торговая площадка уточнила на своем сайте, что торги будут проводиться в обычном режиме (как в будний день), включая все торговые периоды и инструменты.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин на фоне организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным сообщил, что в «целях минимизации рисков» принято решение объявить 26 июня нерабочим днем в городе. Исключение делается для органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб. После деэскалации ситуации в столичной мэрии дополнительно уточнили, что выходной день сохранят.

Александр Кислов

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