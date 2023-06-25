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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье открыли движение по мостам через Оку

Движение по Щуровскому мосту через Оку в Коломне открыто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Московской области.

«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-5 "Урал". Кроме того, открыто движение по Щуровскому мосту в Коломне. Также открыто движение по мосту через р. Оку на трассе М-4 "Дон "»,— говорится в официальном канале ведомства в Telegram.

Подмосковные власти сообщают, что 25 июня с самого утра волонтеры и представители администрации раздавали еду и воды водителям, застрявшим на трассах М5 (в Коломне) и М2 (недалеко от Серпухова). В ближайшее время ожидается открытие движения на других участках, отмечают в администрации Московской области.

Новость дополняется.

Александр Кислов

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