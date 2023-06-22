FT: Салливан и Нуланд встретятся со странами Глобального Юга, которые не осудили военную операцию России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд встретятся по настоянию Украины с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию. Встреча пройдет в Копенгагене 24-25 июня. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Приглашения на встречу получили представители Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств. На ней Украина при помощи представителей США и Евросоюза попытаются получить поддержку от этих стран. По информации FT, на встрече в неформальной обстановке будут обсуждаться принципы, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования конфликта России и Украины.

Неназванный европейский чиновник в разговоре с газетой сказал, что Европа слабо осознает, «до какой степени остальной мир не убежден» в необходимости поддерживать Украину. «Они не убеждены. И осознавать это ужасно»,— добавил он. По информации издания, Украина и Вашингтон обеспокоены тем, что число союзников Украины не расширяется и перспективой затягивания военного конфликта.

Страны Глобального Юга не осудили военную операцию России на Украине, а также отказались ввести санкции против России. Страны Азии также нарастили торговлю с Россией, особенно в сфере энергоносителей, после того, как российскую нефть перестали закупать в Европе.

Олеся Павленко