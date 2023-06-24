На участке трассы М-4 в Новоусманском районе Воронежской области вновь открыто движение

Сняты ограничения на передвижение транспорта, введенные ранее сегодня, 24 июня, в Новоусманском районе в Воронежской области, в том числе на участке трассы М-4 «Дон», сообщила пресс-служба района в Telegram.

«До нормализации ситуации на дорогах в местах ограничений будут находиться работники администрации района и сотрудники правоохранительных органов»,— отмечается в заявлении пресс-службы.

Пресс-служба также опубликовала кадры с вновь открытого участка трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе.

Ранее сегодня на границе Липецкой и Воронежской областей была перекрыта дорога, там образовались пробки. На трассе было закрыто движение с 464-го по 777-й километр. В Москве, Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

Ограничения ввели после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Сегодня, 24 июня, основатель ЧВК заявил, что «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, результатом чего стало решение остановить марш ЧВК «Вагнер». Глава компании заявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов