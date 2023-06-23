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Коммерсантъ FM
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Коммунисты призвали назад в будущее

КПРФ выдвинула Леонида Зюганова кандидатом на выборы мэра Москвы

Вечером 23 июня московское отделение КПРФ провело предвыборную конференцию по выдвижению своего кандидата в мэры Москвы. Она прошла без сюрпризов: на столичных выборах представлять коммунистов будет внук лидера Компартии и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. В открытой для журналистов части конференции выступили лидер столичных коммунистов Николай Зубрилин и сам господин Зюганов, которые рассказали собравшимся о том, на чем в первую очередь сосредоточится КПРФ в случае победы на выборах. Так, предвыборная программа кандидата Зюганова будет основываться на цели-слогане — «Вернуть будущее»: добиться ее он хочет мораторием на коммерческую застройку города и запретом на перепрофилирование промышленных территорий.

Кандидат на пост мэра Москвы Леонид Зюганов (второй слева) и руководитель фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин (в центре) во время конференции

Кандидат на пост мэра Москвы Леонид Зюганов (второй слева) и руководитель фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин (в центре) во время конференции

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кандидат на пост мэра Москвы Леонид Зюганов (второй слева) и руководитель фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин (в центре) во время конференции

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Конференция московского городского отделения КПРФ прошла в особняке Центрального дома литераторов в центре столицы. Под знаменитую композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «И вновь продолжается бой» гости мероприятия собирались в холле перед залом заседаний. А на пути к нему делегаты и журналисты могли изучить фотоколлажи о работе московского горкорма партии, в центре которых и располагался потрет Леонида Зюганова. О том, что именно его КПРФ выдвинет кандидатом в мэры Москвы, стало известно еще в апреле.

В президиуме конференции московского горкома кроме его руководителя Николая Зубрилина и самого господина Зюганова присутствовал в том числе и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, которого в начале года близкие к партии источники называли одним из основных претендентов на пост мэра Москвы. Однако узнать, о чем говорил с московскими коллегами господин Афонин, журналистам не удалось: их попросили покинуть зал заседаний до его выступления. В открытой части конференции выступили с речью Николай Зубрилин и Леонид Зюганов.

За спинами членов президиума висел баннер со слоганом «Вернем будущее». Свой доклад Николай Зубрилин начал с критики электоральных новелл. По его словам, еще до выборов КПРФ сосредоточится на информировании избирателей о том, что у них по-прежнему остается возможность голосовать традиционным способом через бумажные бюллетени, а не через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или специальные новые терминалы, которые установят в этом году на всех оставшихся после оптимизации столичных участках. Коммунисты по-прежнему выступают против ДЭГ и многодневного голосования, напомнил руководитель столичного горкома. После этого коммунист перешел к критике действующей власти и по всем остальным отраслям: градостроительству, транспорту, ЖКХ, социальной политике, промышленности и экологии.

«В итоге вместо научного, культурного, промышленного, всесторонне развитого современного города чиновники превращают Москву в огромный логистически-складской, транспортно-пересадочный, торгово-рыночный транзитный город»,— подытожил господин Зубрилин.

В таких условиях жителям остается только протестовать, но лучше, если правительство города будет слышать население и представлять его интересы, и мэр от КПРФ будет именно таким, заверил Николай Зубрилин. «На первом месте должны стоять интересы наших уважаемых жителей, поэтому на выборы мэра Москвы мы идем на победу. Наша страна — Россия, наша столица — Москва, наш кандидат — Леонид Зюганов. Ура!» — скандировал в заключение Николай Зубрилин. «Ура!» — ответил ему зал и разразился громкими аплодисментами.

Как ЛДПР выдвинула своего кандидата в мэры Москвы на свежем воздухе

Леонид Зюганов был сдержаннее в оценках работы действующей власти и больше говорил о том, на чем он сосредоточится в случае своей победы на выборах. «Мы точно не статисты, мы понимаем, что борьба будет непростой, с использованием всех грязных политических технологий»,— предупредил собравшихся господин Зюганов, добавив, что считает себя единственным кандидатом, против которого власть уже начала бороться. Пример такой борьбы господин Зюганов привел в своем Telegram-канале: он выложил фотофакт, как партийную газету «Правда Москвы» начали извлекать из почтовых ящиков и транспортировочных тележек, а на волонтеров оказывать давление.

Говоря о своей предвыборной программе, Леонид Зюганов выделил два основных проблемных блока — это градостроительная политика и возрождение московской промышленности.

В первую очередь в Москве нужно ввести мораторий на строительство коммерческого жилья до тех пор, пока не будет достигнут баланс с наличием социальных объектов, уверен Леонид Зюганов. А для восстановления в Москве промышленной мощности коммунисты разработали ряд программных предложений, среди которых запрет на перепрофилирование промышленных территорий, анализ состояния всех научно-исследовательских институтов и существенное увеличение расходов городского бюджета на развитие производства. «Товарищи, я абсолютно убежден, что нам с вами надо стать той силой, которая вернет будущее москвичам»,— напутствовал собравшихся будущий кандидат в мэры.

Впрочем, вернуть москвичам будущее будет сложно, если КПРФ не займется расширением своего представительства в интернете, продолжил господин Зюганов. Активизировать работу в соцсетях и в интернете внук лидера КПРФ считает «жизненно необходимым». Чтобы догнать в этом направлении другие партии, Леонид Зюганов предложил создать цифровую экосистему КПРФ, которая объединит всех союзников партии. «Если мы хотим выживать и занимать нормальные результаты, нам точно необходимо это сделать»,— заключил оратор.

На этом моменте журналистов попросили выйти из зала, так как коммунисты предпочли продолжить общение в закрытом формате, в том числе и провести голосование за кандидатуру Леонида Зюганова в мэры Москвы, которое, впрочем, скорее несло формальный характер.

Елена Рожкова

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