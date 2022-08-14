Европа расстается с «Грузинской мечтой»

После многолетнего сближения с Грузией руководство ЕС совершило кардинальный разворот. В преддверии намеченного на 6 сентября заседания совета ассоциации ЕС—Грузия глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поставил под сомнение предоставление Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС, который в июне получили Украина и Молдавия. В Брюсселе считают, что в период правления партии «Грузинская мечта» страна едва ли не свернула с пути демократии и реформ. О главной претензии к Грузии Евросоюз предпочитает громко не говорить. На самом же деле страна превратилась из лидера процесса европейской интеграции на постсоветском пространстве в его аутсайдера из-за осторожной позиции по украинскому кризису и отказа ввести санкции против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Обнародованный в конце прошлой недели ежегодный доклад Евросоюза о ходе реализации Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного в 2014 году и окончательно вступившего в силу два года спустя, выявил растущее недовольство Брюсселя «европейским проектом» Грузии. Из главной надежды, возникшей после «революции роз» ноября 2003 года, в которой на Западе увидели признак грядущих перемен и цветных революций на постсоветском пространстве, страна превращается для Запада в главное разочарование.

В отчете дипломатической службы ЕС, опубликованном на сайте ведомства, утверждается, что в 2021 году «проблемы угрожали подорвать демократические основы страны, а в отношении верховенства закона произошли неудачи». «Мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека. По мере того как Грузия вступает в новый этап отношений с ЕС со своей европейской перспективой, она должна проявить ответственный и добросовестный подход, который соответствует заявленным целям и чаяниям ее граждан»,— пояснил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В преддверии намеченного на 6 сентября заседания совета ассоциации ЕС—Грузия, на котором будет рассмотрен вопрос о дальнейшем взаимодействии, комиссар по вопросам добрососедства и расширения ЕС Оливер Вархел указал на то, что ключевое значение для Грузии будет иметь «приверженность демократической консолидации, судебным реформам, укреплению верховенства закона, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью».

Предупреждение Жозепа Борреля стало новым тревожным звонком для сторонников европейского выбора Грузии. После начала российской операции на Украине эти звонки звучат для Тбилиси все чаще. Так, на своем саммите 23 июня главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС только Украине и Молдавии — Грузии в их числе не оказалось. Не закрывая для Тбилиси дверь общеевропейского дома окончательно, участники саммита дали понять, что статус кандидата еще надо будет заслужить — выполнить ряд условий, которые, как считают в ЕС, Киев и Кишинев уже выполнили.

Напомним, что в июне Еврокомиссия выдвинула Грузии список из 12 требований для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции. Столь обширная домашняя работа делает ее выполнение, а значит, и получение статуса кандидата в обозримом будущем просто нереальным для Тбилиси.

Кроме того, становится неопределенной и судьба подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС, вступившего в силу спустя два года. На основе этого соглашения Тбилиси получил безвизовый режим с государствами шенгенской зоны для краткосрочных поездок в Европу.

По мнению грузинских экспертов, недовольство правящей партией «Грузинская мечта» и правительством премьера Ираклия Гарибашвили обусловлено несколькими причинами, и главные из них — вовсе не провалы в осуществлении демократических реформ. В беседе с “Ъ” эти причины перечислил политолог Гела Васадзе. По его словам, это в первую очередь недостаточная солидарность с Украиной, нежелание ввести против России так называемые национальные санкции вдобавок к европейским и американским санкциям, к которым Грузия присоединилась.

Администрация президента Зеленского, в том числе члены его ближайшего окружения, постоянно упрекают грузинских коллег в тайном нарушении эмбарго на поставки через грузинскую территорию товаров двойного назначения и иных товаров, дефицит которых из-за санкций уже ощущается в РФ.

Кроме того, несмотря на настойчивые требования оппозиции, правительство «Грузинской мечты» отказывается ввести визовый режим с Россией, запретить россиянам покупать в Грузии квартиры и переносить бизнес в Грузию.

Еще одна болезненная тема — освобождение из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ники Гварамии. Вынесенный им приговор считается признаком сохранения контроля «партии власти» над судебной системой.

Наконец, камнем преткновения остается неформальное лидерство основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили, которое недавно осудил Европейский парламент, потребовав от Еврокомиссии ввести санкции против миллиардера.

Недавно господин Иванишвили публично обвинил швейцарский банк Credit Suisse в блокировании своих счетов. А депутаты, приближенные к миллиардеру, обрушились с обвинениями на послов США и ЕС, которые якобы «требовали от Иванишвили вступления в войну с Россией», используя в качестве инструмента давления на него швейцарский банк.

Что же касается освобождения двух главных противников грузинских властей — Михаила Саакашвили и Ники Гварамии, то, как пояснил “Ъ” эксперт информационного агентства Nation.ge Давид Авалишвили, такой шаг был бы воспринят сторонниками «Грузинской мечты» как проявление крайней слабости и уступчивости властей. «При этом выход на свободу этих политиков вовсе не ослабит давление оппозиционных сил, а, наоборот, воодушевит их на массовые акции уже с сентября с требованием отставки правительства и проведения новых выборов»,— заявил “Ъ” Давид Авалишвили.

В свою очередь, несмотря на жесткие заявления, звучащие из Брюсселя, лидеры правящей партии Грузии делают вид, что европейскому выбору Тбилиси ничто не угрожает. Председатель ГМ Ираклий Кобахидзе считает высказывания Жозепа Борреля и Оливера Вархела, как и отчет дипломатической службы ЕС, «признанием достижений Грузии на пути в ЕС».

При этом нет никаких признаков того, что правительство Ираклия Гарибашвили откажется от притока в страну российских туристов, российского бизнеса и российских резидентов, обеспечивших двузначный рост грузинской экономике после начала военной операции на Украине.

Георгий Двали, Тбилиси