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Коммерсантъ FM
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Талибы попросили ООН помочь с освобождением резервов ЦБ Афганистана

Пришедшая к власти в Афганистане террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) попросила у ООН содействия в возвращении резервов афганского Центробанка (ЦБ). Просьбу озвучили на недавней встрече главы ЦБ Хедаятуллы Бадри с координатором ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамизом Алакбаровым.

Они обсудили, в частности, негативное влияние санкций на экономику Афганистана, ограничений банковского сектора и развития частного сектора страны. Господин Бадри заявил об имеющейся финансовой изоляции и препятствиях для экономического роста Афганистана. Причиной он назвал трудности с доступом к международным финансовым институтам, передает «РИА Новости».

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Владимир Путин предлагал передать талибам замороженные деньги бывшего афганского правительства. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступал за разблокировку валютных резервов Афганистана. В мае Россия приняла участие в консультативных переговорах ООН по взаимодействию с талибами. В МИД РФ говорили, что Россия не может признать талибов до создания ими инклюзивного правительства.

Лаура Кеффер

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