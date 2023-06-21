Глава Минпросвещения Кравцов допустил переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиту Родины»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о возможном переименовании школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). По его словам, уроки включают в себя курс начальной военной подготовки, однако предмет необходимо развивать и подобрать соответствующее название. Минпросвещения обсуждает название «Основы безопасности и защита Родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они, как никто другой, могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины''»,— сказал господин Кравцов в интервью «РИА Новости».

Предмет ОБЖ состоял из трех разделов: безопасность и защита в ЧС, основы медицинских знаний, основы военной службы. С 1 сентября 2023 года курс ОБЖ дополнят начальной военной подготовкой. Этот предмет отменили в российских школах в начале 1990-х годов.

Лусине Баласян