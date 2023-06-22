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Коммерсантъ FM
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Шольц: власти Украины осознали невозможность вступить в НАТО до завершения конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что правительство Украины понимает невозможность вступления страны в НАТО до завершения вооруженного конфликта.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олаф Шольц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной»,— заявил господин Шольц (цитата по ZDF). Канцлер высказался за всеобъемлющие гарантии безопасности НАТО для Украины, отметив, что, по его мнению, пока время для вступления в альянс для Киева не наступило.

30 сентября 2022 года господин Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 4 мая 2023 года он заявил, что Киев понимает невозможность вступления в НАТО во время вооруженного конфликта.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украину проведут через все круги».

Мария Федотова

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