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Коммерсантъ FM
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«Вкусно — и точка» запустила доставку через собственное приложение в 122 городах

«Вкусно — и точка» добавила возможность доставки еды в собственном мобильном приложении в 122 городах России из 632 точек сети. Большинство из них расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Логистическим партнером услуги выступил сервис «Яндекс Доставка», сообщила «Ъ» пресс-служба сети ресторанов быстрого питания.

В пресс-релизе отмечается, что при оформлении заказа с доставкой можно копить бонусы, а в будущем списывать их или пользоваться специальными акциями и персональными предложениями.

Для оформления заказа нужно зарегистрироваться в приложении «Вкусно — и точка», ввести или указать на карте свой адрес, а затем перейти в раздел «Доставка». Приложение определит возможность доставки по заданному адресу. Бонусы будут начисляться после оплаты заказа, разъяснили в компании.

Наладить доставку немедленно после открытия сети, которая пришла на смену McDonald's, во «Вкусно — и точка» не сумели. Собеседники «Ъ» в отрасли предполагали, что проблемы могли возникнуть на стороне сервисов доставки (собственного сервиса у McDonald's не было).

«Вкусно — и точка» запустила доставку в нескольких городах России 29 ноября 2022 года через сервисы «Яндекс Доставка» и Delivery Club. В Москве и Санкт-Петербурге заказы из «Вкусно — и точка» начали доставлять в декабре. Компания наладила доставку во всех регионах к марту текущего года.

Эрдни Кагалтынов

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