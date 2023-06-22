В Курской области запретили продажу алкоголя в День молодежи

В Курской области в День молодежи, 24 июня, запретят продажу спиртного в магазинах, сообщили «Ъ» в правительстве региона. Ограничения не коснутся кафе, баров и ресторанов. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что благодаря новым поправкам к закону региональное правительство сможет вводить ограничения на реализацию спиртного по времени, условиям и месту продажи при возникновении неблагоприятных обстоятельств.

Власти поручили предпринимателям заранее оповестить покупателей о запрете — к примеру, разместить объявление в торговой точке. Продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено в любой день, напомнили чиновники. В Курской области продажа алкоголя запрещена также в Международный день защиты детей, 1 июня, и в День знаний, 1 сентября.

В День молодежи, 24 июня, продавать алкоголь будет запрещено и в других регионах России, в том числе в Брянской области. На фоне сложной обстановки в соседних регионах и повышенных мер безопасности в Курске не будут проводить бал медалистов.

В конце прошлого года в приграничных с Украиной районах Белгородской области ограничили продажу алкоголя. Купить спиртное там можно с 11:00 до 16:00.

Сергей Толмачев, Воронеж