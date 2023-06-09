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Коммерсантъ FM
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Инвесторы отказываются от растительного мяса

Почему компании-производители теряют свои позиции на рынке

Инвесторы разочаровались в растительном мясе: как пишет Financial Times, бум на рынке пришелся на 2021 год, и с тех пор специальный индекс, оценивающий положение индустрии, упал более чем вдвое. Лидер сегмента — компания Beyond Meat — оценивалась в $14 млрд, а теперь потеряла 95% капитализации.

Фото: Richard Drew / AP

Фото: Richard Drew / AP

В чем причина падения, казалось бы, перспективного рынка? Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин считает, что проблемы производителей растительного мяса предсказуемы, но решаемы:

«Не думаю, что в первую очередь стоит обращать внимание на интерес игроков рынка, если мы пытаемся понять долгосрочные перспективы каких-то прорывных технологий. Сердце инвестора склонно к измене. Посмотрите на акции компаний Zoom или Moderna, которые были в лидерах роста в 2020-м. Они оцениваются рынком гораздо дешевле, но по-прежнему продолжают менять мир.

Что касается компании Beyond Meat, то она никак не может выйти на операционную рентабельность.

Через несколько кварталов у компании, очевидно, будут проблемы, если она либо не сократит свой бизнес, либо не повысит маржинальность, либо каким-то другим образом не найдет деньги, допустим, размыв акции. Инвесторы беспокоятся, но это специфичная категория: они либо в эйфории, либо тревожатся. Это нормально.

Почему потребители отказываются от растительного мяса

Вместе с тем в среднесрочной, долгосрочной перспективе в этой отрасли все-таки произойдут изменения. В частности, снизится себестоимость производства растительного мяса, за счет чего такие компании смогут дать рынку низкую цену на готовую продукцию. При этом есть потенциальные потребители. Это может сработать. Вопрос — кто выживет?».

Собеседники Financial Times не исключают, что конкуренцию растительному мясу может составить продукция из стволовых клеток скота, выращенная в пробирке. Хотя компании в этом сегменте тоже не избежали падения акций.

Заменители животного белка не исчезнут с рынка, но вряд ли серьезно нарастят свою долю, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:

«Потребитель, попробовав этот продукт раз или два, не стал его покупать на постоянной основе. Как правило, люди свою любопытство удовлетворили, да и все. Такое мясо по своим вкусовым и другим качествам не соответствует нашим ожиданиям.

Что происходит в индустрии растительных продуктов

Вместе с тем я не думаю, что мир откажется от растительных аналогов. Есть вегетарианцы, есть веганы, есть флекситарианцы. Эти товары имеют право на существование, и они были и будут, но их доля на рынке останется крайне малой. То же самое касается и мяса из пробирки. В перспективе даже десятков лет мы не видим, чтобы эта продукция достигла каких-то хоть сколько-нибудь заметных объемов, тем более при колоссальных технологических барьерах».

Традиционные мясные предприятия тоже переживают кризис. Акции второй в списке крупнейших мировых производителей — корпорации Tyson Foods — близки к самому низкому уровню за всю историю. А стоимость лидера отрасли — компании JBS — за год упала почти вдвое, до $8 млрд.

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Илья Сизов

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