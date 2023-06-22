Ольге Смышляевой не удалось отменить продажу вещателя «Нашего радио» в Уфе

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Ольге Смышляевой (экс-супруга бывшего владельца сети шинных центров «Таганка» и ряда радиостанций в Уфе Андрея Смышляева) в удовлетворении жалобы на определение арбитражного суда Башкирии. В январе суд первой инстанции утвердил положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества госпожи Смышляевой. На торги было выставлено 100% в уставном капитале ООО «Радио Булгар». Компания владеет лицензией на FM-вещание в Уфе. В настоящее время на частоте компании транслируется «Наше радио» (по франшизе).

В начале мая лот начальной стоимостью 10 млн руб. приобрело ООО «Консалтинговое агентство "Премьер"» за 19 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании являются Валерий Герасимов (80%) и Юлия Цыганова (20%). Участники рынка называют бенефициаром «Премьера» предпринимателя Рустема Самарбаева, который владеет сетью радиостанций в Уфе.

В суде госпожа Смышялева заявляла, что финансовый управляющий Ольга Жданова не уведомила ее об утверждении положения о порядке продажи ее имущества, а его стоимость была занижена.

Апелляция обратила внимание, что оборотные активы «Булгара» в конце 2022 года составляли 43 тыс. руб. При этом эксперты рынка, с которым обратилась госпожа Жданова за оценкой стоимости компании-вещателя, оценили ее в 8 млн руб. «Доказательств того, что спорное имущество, имеет иную рыночную стоимость не представлено»,— указал суд. Иные доводы Ольги Смышляевой суд также не поддержал. «Доводы о нарушении прав Смышляевой О.Б. в связи с не направлением копии ходатайства и положения на адрес регистрации в г. Грозный, судом признаются обоснованными, вместе с тем указанное нарушение финансовым управляющим не может являться основанием для отмены судебного акта,— указано в постановлении.— В судебных заседаниях суда первой инстанции было установлено, что и по данному адресу Смышляева О.Б. не обеспечивает получение корреспонденции, в том числе судебной».

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ольга Смышляева была признана банкротом в 2020 году. Ранее ее привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Трек» — компания была аффилирована с ее бывшим супругом, который также был признан банкротом, а затем обвинен в мошенничестве. Общий размер требований кредиторов к Ольге Смышляевой составляет более 2,7 млрд руб.

Олег Вахитов

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