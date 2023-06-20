При взрыве на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в Telegram, что на пороховом заводе, расположенном в Котовске, произошел «хлопок с последующим возгоранием». По информации «Ъ», четыре человека погибли. Причиной пожара, по словам господина Егорова, стал человеческий фактор. Позже пресс-служба завода сообщила о 12 пострадавших и подтвердила информацию о четырех погибших. Возбуждено уголовное дело.

В 14:10 мск дежурному в главном управлении МЧС по региону поступило сообщение о «хлопке с последующим горением» на пороховом заводе. Площадь пожара составила 1 кв. м, в 14:17 мск открытое горение было ликвидировано, сообщил губернатор Егоров.

«Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено»,— добавил глава региона.

СКР возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на Тамбовском пороховом заводе по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На Тамбовском пороховом заводе уже происходили взрывы. 30 сентября 2015-го взрыв прогремел на одном из предыдущих производственных этапов — на участке сушки пороха. В результате погибли два и пострадали три сотрудника предприятия, которые проезжали мимо на грузовике. В 2016 году в происшествии пострадали четыре человека. Власти обвиняли руководство предприятия в халатности, а Ростехнадзор заявил об имевшихся 300 нарушениях техники пожарной безопасности.

Сергей Толмачев, Воронеж