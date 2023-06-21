Суд в Петербурге запретил использовать в спектакле песню Виктора Цоя

ООО «Национальное музыкальное издательство», которое владеет правами на песню группы «Кино» «Звезда по имени Солнце», выиграло судебный спор о нарушении авторских прав у ООО «Алмазная колесница», ООО «Мейкерс Лаб» и Ирины Афанасьевой — создателей мюзикла «Алмазная колесница» по одноименному роману Бориса Акунина. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с ответчиков 1,4 млн рублей компенсации и запретил включать песню в спектакль, сообщает 21 июня «Деловой Петербург».

Как следует из искового заявления, с ноября 2020 года в мюзикле, поставленном на сцене ЛДМ, неоднократно звучит «Звезда по имени Солнце», соавтором которой является Виктор Цой. Весной 2020 года композитор Антон Танонов обращался в НМИ за лицензией на использование композиции в спектакле, однако получил отказ. Свою роль в таком решении, в том числе, сыграло то, что песню в мюзикле исполняют актеры в образе японских гейш, указано в материалах дела.

Тем не менее композицию все-таки включили в спектакль, поскольку, как пояснила в одном из интервью госпожа Афанасьева, это было одним из условий Бориса Акунина при выдаче разрешения на постановку мюзикла.

Ответчики просили в иске отказать, ссылаясь на ст. 1274 ГК РФ, позволяющую пародировать какие-либо произведения без разрешения правообладателя. Авторы мюзикла до его премьерного показа заказали психолого-лингвистический анализ песенных эпизодов, которые эксперты признали именно пародиями.

Арбитражный суд назначил еще одну экспертизу, которая подтвердила пародийный характер «Алмазной колесницы», однако в заключении указано, что в спектакле пародируется сам роман господина Акунина, а не песня. «При создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством»,— постановил суд.

«Ъ-СПб» писал, что Петербурге до решения суда опечатали двери Малого драматического театра Льва Додина на улице Рубинштейна. Роспотребнадзор вынес протокол о временном запрете деятельности по итогам проверки. До этого МДТ перенес два спектакля с участием актера Данилы Козловского, которого заподозрили в дискредитации армии.

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