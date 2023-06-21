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Коммерсантъ FM
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В Пентагоне считают, что у Украины будет свой путь вступления в НАТО

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Украины будет собственный путь вступления в НАТО. Она отметила, что вступление любой страны в НАТО – уникальный процесс.

«Что касается Украины, то у нее будет свой путь вступления в НАТО»,— сказала Сабрина Сингх в ответ на вопрос о перспективах членства Украины в альянсе (цитата по ТАСС). Она добавила, что сейчас США сконцентрированы на военной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В то же время господин Зеленский признавал, что Киев не станет членом альянса до завершения военного конфликта. Украинские власти говорили, что поддержку вступления Украины в альянс формализовали уже 20 стран НАТО.

20 июня заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите альянса в Вильнюсе в июле будет сделан шаг к сближению с Украиной. По его словам, будет создан новый орган — Совета Украина—НАТО и принят многолетний план содействия преобразованию украинской армии в эффективные вооруженные силы «натовского формата».

Олеся Павленко

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