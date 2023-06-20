Американский разработчик ПО Cisco Systems ликвидирует одно из юрлиц в России

Американский разработчик программного обеспечения и сетевого оборудования Cisco Systems, который ранее ушел из России, сообщил о ликвидации одного из двух юрлиц в стране ООО «Сиско Системс». Об этом сказано в сообщении на Федресурсе.

Решение принято на внеочередном собрании участников ООО «Сиско Системс» (протокол от 19 июня 2023 года). Ликвидатором назначена Елена Дунькова. Кредиторы могут заявить требования в течение двух месяцев после публикации сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации».

Cisco Systems сообщила о приостановке продаж в России в марте прошлого года. В июне компания объявила об уходе с российского и белорусского рынка. В апреле 2023 года Cisco Systems заявила, что «физически уничтожила» материально-производственные запасы стоимостью 1,86 млрд руб. из-за прекращения продаж продукции в России.

У Cisco Systems зарегистрированы две «дочки» в России — ООО «Сиско системс» и ООО «Сиско солюшенз». По итогам 2022 года чистый убыток ООО «Сиско системс» составил 1,8 млрд руб. против убытка в 102,4 млн руб. в 2021 году, выручка упала на 76%, до 441,2 млн руб. против 1,85 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток ООО «Сиско солюшенз» в 2022 году достиг 3,67 млрд руб. против прибыли в 1,16 млрд руб. в 2021-м, выручка упала на 84%, до 5,15 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Игра на уничтожение».

Олеся Павленко