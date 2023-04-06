Игра на уничтожение

Уничтожение компанией Cisco Systems своего российского имущества не привело к остановке работы уже купленного оборудования. Утраченные запчасти стали поставлять по параллельному импорту. По уточненным данным, дочернее предприятие американского гиганта в России уничтожило технику, товары для перепродажи и мебель на 3 млрд руб., пишет ТАСС. Агентство уточняет, что позже планируется ликвидировать оставшееся готовое оборудование. Компания приняла это решение еще в 2022 году на фоне прекращения продаж. Почему Cisco выбрала такую стратегию? И был ли другой вариант? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Весной 2022 года Cisco приостановила работу в России, а к лету окончательно решила уйти из страны. Тогда же она уволила большинство сотрудников и начала уничтожать следы своего пребывания — даже офисную мебель и транспорт. Но что более чувствительно, производитель избавился от запчастей к оборудованию, по крайней мере, так указано в отчетности. Хотя компания могла безопасно вывезти эти активы, уверен партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Постановление правительства России №311 от 9 марта 2022 года запрещает вывозить за пределы РФ большую группу товаров, вплоть до утюгов и стиральных машин. Но это же постановление содержит ряд исключений. Под вторым номером здесь указаны товары, вывозимые в государства-члены Евразийского экономического союза. Компания Cisco в теории могла вывезти это оборудование, например, на территорию Казахстана».

Как считают юристы, Cisco могла бы продать оборудование и клиентам в России, ведь его ввезли до введения ограничений. Хотя в этом было больше потенциальных рисков. Как бы там ни было, уход американской компании — серьезная потеря, говорят собеседники “Ъ FM”. Она поставляла, например, роутеры, коммутаторы и технику для IP-телефонии. Оборудование передачи данных от Cisco занимало до половины рынка. Сейчас приходится искать аналоги, отметил управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:

«Компании, в том числе азиатские, что-то производят и в России, но на импортных комплектующих. Ситуация сложная, однако производители есть, то есть оборудованию Cisco всегда имелись определенные альтернативы. Речь идет о сложной электронике, разумеется. Если ситуация будет долгосрочная, то придется говорить о замене оборудования, а это сложно».

Процесс замены оборудования Cisco на аналогичное займет не один год. Чинить существующее тоже затруднительно — детали от другого производителя не подойдут. Так что компоненты приходится везти параллельным импортом, говорит аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко:

«Нельзя сказать, что сейчас совсем ничего нельзя приобрести. Конечно, это теперь занимает больше времени, и зачастую стоит дороже, но всегда сохраняется возможность приобрести то или иное оборудование. Можно получить практически все. Не скажу все, потому что есть всяческие возможности отслеживания активов, в том числе с использованием технических средств».

В решении Cisco многие собеседники усмотрели больше политический жест либо желание быстро списать убытки и уйти. Другие компании поступили менее радикально. Немецкий SAP, например, еще осенью прошлого года начал искать покупателя на вычислительную технику суммой 1,5 млрд руб. писал “Ъ”. Однако состоялась сделка или нет, публично не сообщалось.

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Илья Сизов