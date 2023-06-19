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Минпросвещения обнародовало предварительные итоги ЕГЭ

Только один человек набрал 300 баллов на ЕГЭ

Минпросвещения привело предварительные итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2023 год. По данным ведомства, в нынешнем году 300 баллов набрал 1 человек, еще 266 человек получили по 200 баллов, 6087 — по 100 баллов.

Средний балл по русскому языку составил 68,43, по профильной математике — 55,62, по базовой математике — 4,07 (по пятибалльной шкале), по литературе — 63,97, по химии — 56,23, по географии — 54,6, по физике — 54,85 и истории — 56,37. Пресс-конференция министерства транслировалась на странице во «ВКонтакте».

На прошлой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускники с серебряными медалями могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, и ведомство уже прорабатывает такую возможность. Серебро будут выдавать при наличии одной-двух четверок в аттестате. Ожидается возвращение медалей в школы с 2023/24 учебного года.

Лаура Кеффер

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