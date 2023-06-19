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Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более половины россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись обратно. Их возвращение он связал с тоской по семьям и «русофобской политикой западных государств», а также призвал остальных сограждан вернуться в Россию.

Господин Володин заявил, что «многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту». Он сослался на заявление президента Чехии Петра Павела, который, по его словам, «предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря». Господин Павел призывал «пристальнее следить» за россиянами, живущими в западных странах, про концлагеря он ничего не говорил, однако упоминал опыт интернирования сотен тысяч японцев США во время второй мировой войны.

«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет. Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть»,— написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Сколько конкретно россиян покинуло страну на фоне российской военной операции на Украине не уточняется, также не названо и число вернувшихся. По данным Росстата, за первые десять месяцев 2022 года из России уехали около 600 тыс. человек, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Сам Вячеслав Володин называл отъезд россиян из страны предательством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков советовал уехавшим согражданам искать счастье в странах, где «не сжигают флаги твоей родины».

Лаура Кеффер

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