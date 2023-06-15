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Коммерсантъ FM
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Президент Чехии призвал «пристальнее следить» за россиянами, живущими в западных странах

Президент Чехии Петр Павел считает, что необходимо «пристальнее следить» за российскими гражданами, которые в настоящее время проживают в западных странах. Такое мнение господин Павел выразил в интервью «Радио Свобода» (внесено в реестр иностранных агентов).

Петр Павел

Петр Павел

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

Петр Павел

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

«Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну»,— сказал господин Павел. Его слова приводит «Настоящее время» (внесено в реестр иностранных агентов), телевизионный проект «Радио Свобода».

Чешский президент отметил, что ему, «может быть, жаль этих людей», но указал, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан.

На уточняющий вопрос о том, что конкретно следует понимать под «строгим режимом наблюдения», Петр Павел ответил: «Я имею в виду нахождение под пристальным вниманием спецслужб».

В годы Второй мировой войны действующий на тот момент президент США Франклин Рузвельт подписал указ, согласно которому американцев японского происхождения интернировали в «военные центры перемещения». Из-за решения властей США свободы лишились не менее 120 тыс. японцев. С 1948 года США выплачивали компенсации оставшимся в живых узникам лагерей, а в конце 1980-х принесли официальные извинения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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