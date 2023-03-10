Песков посоветовал уехавшим россиянам искать счастье в странах, где «не сжигают флаги твоей родины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о числе покинувших страну граждан в 2022 году на фоне конфликта на Украине. По его словам, россияне могут свободно перемещаться по миру, им лучше «искать счастье на той стороне», где «не сжигают флаги твоей родины». Накануне в соцсетях появилось видео, как на акции протеста в Тбилиси сжигают перевернутый российский флаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ходе пресс-колла господина Пескова спросили, что во время частичной мобилизации, объявленной осенью 2022 года, в Грузию, где сейчас идут протесты из-за законопроекта об иноагентах, уехали тысячи россиян, но сейчас едут обратно, и как к этому относятся в Кремле. «Я не думаю, что это какая-то тенденция, и конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей», — ответил пресс-секретарь президента.

«Но такие граждане есть. Да, они свободны в своих передвижениях. Они гонятся все время за чем-то лучшим. Ну не понимая, что лучшим, наверно, является родина. Но в то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне. Лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет народных таких волнений, и где не сжигают флаги твоей родины»,— добавил Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. По данным Росстата, в третьем квартале (август — сентябрь) 2022 года в Грузию направились 461 224 россиян, за весь год — 873,3 тыс. граждан.

9 марта 2023 года на КПП «Верхний Ларс» на въезд в Россию образовалось пробка. В соцсетях это связали с отъездом россиян из Грузии из-за протестов в Тбилиси против закона об иноагентах. Позже в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии пояснили, что дорога была закрыта из-за снегопада, ажиотажного скопления машин на русско-грузинской границе нет.

О ситуации в Грузии — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».