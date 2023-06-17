Курский губернатор сообщил об обстреле села Сальное, пострадавших нет

Украинские военные обстреляли село Сальное в Хомутовском районе Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, «было пять прилетов», пострадавших нет.

«Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение. К восстановлению приступят сразу, как позволит ситуация»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В Курской области действуют высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилили пропускной режим на приграничных территориях. 14 июня был обстрелян поселок Теткино и два села, никто не пострадал. Вчера, 16 июня, в результате атаки беспилотника на село Коренево был ранен один человек.

Лаура Кеффер