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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил об обстреле села Сальное, пострадавших нет

Украинские военные обстреляли село Сальное в Хомутовском районе Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, «было пять прилетов», пострадавших нет.

«Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение. К восстановлению приступят сразу, как позволит ситуация»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В Курской области действуют высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилили пропускной режим на приграничных территориях. 14 июня был обстрелян поселок Теткино и два села, никто не пострадал. Вчера, 16 июня, в результате атаки беспилотника на село Коренево был ранен один человек.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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