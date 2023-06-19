Разбор мандатов

«Единая Россия» (ЕР) определилась с четверкой кандидатов, которые поборются за вакантные места в Госдуме на довыборах 10 сентября. Победителями предварительного внутрипартийного голосования стали депутат симферопольского горсовета Юрий Нестеренко, спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов и депутат черкесской гордумы Солтан Узденов. В Красноярском крае праймериз только начались, но их фаворит очевиден: это бывший мэр Красноярска и нынешний вице-губернатор региона Сергей Еремин. Оппозиция раскрывать имена своих кандидатов пока не спешит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первый кандидат от ЕР определился в Симферопольском округе №19. Здесь праймериз проходили еще в конце мая по первой, открытой модели — когда голосовать могут все желающие. Победителем со значительным перевесом стал депутат горсовета Симферополя Юрий Нестеренко — сын убитого в 2007 году экс-депутата Верховного совета Крыма, главы симферопольской ячейки украинской Партии регионов и мебельного магната Юрия Нестеренко. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” называет господина Нестеренко-младшего не самым узнаваемым, но одним из самых обеспеченных муниципалов (в 2021 году он задекларировал доход в 107,3 млн руб.), а его притязания на думский мандат объясняет близостью к спикеру Госсовета Крыма Владимиру Константинову.

Напомним, депутат от Симферопольского округа Алексей Черняк сложил полномочия в сентябре 2022 года, сославшись на необходимость «в это непростое время быть в Крыму — в одном строю с крымчанами». Еще три вакантных мандата появились в Госдуме после кончины действующих парламентариев от ЕР: 23 апреля стало известно о смерти Николая Борцова (Липецкая область) и Джашарбека Узденова (Карачаево-Черкесия), а 31 мая из жизни ушел красноярский депутат Виктор Зубарев.

В Липецком округе №114 (север Липецкой области) праймериз прошли по четвертой модели — когда принять участие в голосовании могут все желающие, но после предварительной регистрации. Председателя облсовета Дмитрия Аверова поддержали 75% выборщиков. «Губернатор давно хочет отправить его на федеральный уровень»,— говорит осведомленный источник “Ъ”, называя спикера «доверенным лицом» главы региона Игоря Артамонова. Для господина Аверова это уже третья попытка попасть в Федеральное собрание. В 2021 году он победил на праймериз в соседнем округе, но на выборы в Госдуму не пошел, уступив место проигравшему предварительное голосование Михаилу Тарасенко. После этого губернатор Артамонов делегировал Дмитрия Аверова в Совет федерации (на место экс-губернатора Олега Королева, ушедшего в отставку из-за резонансного ДТП), но в Совфеде сначала заявили, что не получили документы, а в итоге место сенатора заняла врач Оксана Хлякина.

В Карачаево-Черкесском округе №16 (он охватывает всю территорию республики) победу на праймериз с еще более убедительным результатом одержал сын покойного депутата Узденова, депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов — за него проголосовало более 80% выборщиков (голосование также проходило по четвертой модели). По словам источников “Ъ”, выдвижение господина Узденова-младшего было ожидаемым: считается, что таким образом глава КЧР Рашид Темрезов поддерживает весьма влиятельный в республике клан Узденовых.

Наконец, в Дивногорском округе №56 (юг Красноярского края) праймериз только начались — вечером 16 июня завершился прием заявлений от «кандидатов в кандидаты». Несмотря на это, фаворит предварительного голосования очевиден: это бывший мэр Красноярска Сергей Еремин. В пресс-службе регионального отделения ЕР затруднились уточнить, кто еще, помимо него, участвует в праймериз.

Господин Еремин возглавил Красноярск в 2017 году, а в августе 2022-го перешел на пост вице-губернатора по вопросам благоустройства краевой столицы и развития муниципальных образований. «Это искусственная должность, придуманная специально под Еремина и без всяких полномочий»,— говорит красноярский политолог Сергей Комарицын. Работа в Госдуме будет «достойным выходом» и для самого экс-мэра, и «для всех», считает эксперт. С ним согласен руководитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов: «Очень многие видели и понимали, что Еремин очевидно не на своем месте. Его должность в исполнительной власти чисто декоративная, там нет ни полномочий, ни ресурсов. И разговоры о том, что ему нужно искать повышение, велись уже давно, а тут как раз и округ освободился».

Оппозиционные партии пока не распространяются о том, кто может составить конкуренцию кандидатам от ЕР. Только карачаево-черкесские коммунисты уже определились с соперником Солтана Узденова: им станет первый секретарь рескома КПРФ, депутат Народного собрания КЧР Кемал Бытдаев. Против Дмитрия Аверова, по данным источников “Ъ”, могут быть выдвинуты депутат облсовета от КПРФ Николай Быковских и координатор липецкого ЛДПР Анатолий Емельянов, которые баллотировались в этом же округе в 2021 году. А в красноярских ячейках КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» обещают выдвинуть кандидатов на этой неделе.

Андрей Прах; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Толмачев, Воронеж; Александра Ларинцева, Пятигорск; Валерий Лавский, Новосибирск