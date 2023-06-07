Эка дрон гусар летучих

По данным “Ъ”, участники рынка обратились в Минпромторг с предложением увеличить как минимум вдвое реестр производителей беспилотной техники. Сейчас в предварительный список входит около сотни предприятий, в том числе самые крупные: «Вертолеты России», УЗГА, «Аэромакс», «Геоскан». Не попавшие в перечень компании опасаются, что он будет заморожен, а критерии внесения останутся непрозрачными: это отрежет их от госзаказа, а также оставит сотрудников без отсрочек от армии и налоговых льгот. В Минпромторге ожидают, что реестр будет утвержден после «уточнения критериев признания продукции российской». Но эксперты считают, что при уровне локализации дронов в 10–30% этот аргумент несостоятелен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производители беспилотников опасаются непопадания в единый реестр производителей беспилотной авиатехники и ее компонентов, который формирует Минпромторг. Ведомство уже включило в список (есть у “Ъ”), утверждение которого планируется к осени, 106 организаций. В не учтенных пока компаниях говорят о рисках «консервации перечня» или возможных сложностях при попадании в него.

Ситуация обсуждалась в мае на совещаниях в министерстве, в ходе которых в НТИ «Аэронет» предложили дополнить реестр, включив в него еще 85 производителей беспилотников и 41 компанию—изготовитель комплектующих. Не комментируя содержание, в НТИ подтвердили “Ъ”, что составили свое предложение «в рамках подготовки нацпроекта». Там добавили, что принцип ведения реестра сейчас отрабатывается «со всеми участниками».

Нахождение в реестре является условием и гарантией предоставления компаниям определенного набора льгот, пояснил глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев: «Этот набор прорабатывается, да и окончательного реестра мы пока не видим». «К сожалению, пока не рассматривается внесение в этот реестр компаний, оказывающих услуги,— эксплуатантов БАС, покупающих технику»,— добавил он. По его мнению, было бы целесообразно учесть и их, так как на них «лежит большая составляющая по разработке специального программного обеспечения» и именно они формируют добавленную стоимость беспилотников на рынке.

В Минпромторге “Ъ” уточнили, что реестр будет сформирован «после принятия соответствующих изменений в постановление правительства №719» (о критериях признания производимой продукции российской). «Сейчас в реестре есть несколько компаний без учета формируемых требований, а также без учета кодов ОКПД, которые будут введены»,— добавили там.

Сейчас в единый реестр включены крупные производители, в том числе «Вертолеты России», «Кронштадт», УЗГА, «Аэромакс» (входит в АФК «Система») и другие. При этом на совещании с президентом РФ 28 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что к сентябрю туда сможет попасть «абсолютное большинство производителей беспилотников». По его словам, для малых компаний это будет означать, что «они выйдут из тени, станут видимы и привлекательны для крупных инвесторов», а также смогут пользоваться инструментами господдержки.

По словам собеседника “Ъ”, в отрасли «сформировался запрос», чтобы на разработчиков и производителей беспилотников распространялись льготы, предусмотренные для IT-компаний. По предварительным данным, сейчас обсуждаются льготы по налогу на прибыль, снижение ставки страховых взносов, нулевая ставка НДС в случае передачи исключительных прав на технику государству, а также упрощенный доступ к госзакупкам.

Некоторые источники “Ъ” в отрасли полагают, что этот фактор может использоваться для «отсечения» не включенных в список компаний от госзаказа, объем которого до 2030 года оценивается в 200 млрд руб. «Реестр утвердят уже к осени, "гиганты" начнут получать госконтракты, а мы до сих пор не знаем, как и на каких условиях подаваться в реестр»,— говорит один из них. Разделяет эти опасения Николай Ряшин, гендиректор «Русдронопорта» (не включен в реестр): «Есть риск, что крупные игроки переверстают рынок под себя и не дадут развиваться малым и средним компаниям». Критерии доступа к реестру должны быть максимально прозрачными и не прописанными под конкретных производителей, отмечает он.

При проработке льгот также стоило бы предусмотреть льготные кредиты, моратории на различные проверки, упрощенное резидентство в технопарках, рассуждает гендиректор компании «Курсир» Виталий Муниров. При этом, добавляет он, «крайне важны четкие и понятные правила не только включения производителей в перечень, но и порядок исключения их из него».

Лидеров отрасли, безусловно, следует поддерживать, отмечает гендиректор входящего в НТИ «Оптиплейна» Андрей Тимофеев, но «нельзя закрывать двери к мерам поддержки для развивающихся, новых и будущих компаний». «Сомневаюсь, что такое негативное развитие событий воплотится, но если к этому идет, то отрасль отреагирует соответствующе»,— заключил он.

Дискриминация небольших производителей в лишении их льгот и снижение конкуренции на госзакупках чреваты «монополизацией рынка рядом крупнейших его игроков и имитацией результатов», говорит председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий (МалАП) Сергей Детенышев. При этом, считает он, ограничения в виде «критериев признания российским» не выдерживают критики в ситуации, когда «большинство крупных игроков занимаются крупноузловой сборкой из китайских комплектующих: от электроники до двигателей». Андрей Белоусов в конце апреля говорил, что импортируется почти 100% силовых установок электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания, 90% элементов электроснабжения и 95% пилотажно-навигационного оборудования. Общий уровень локализации он оценивал в 10–30%. По мнению Сергея Детенышева, работу с нацпроектом стоило бы начинать «по меньшей мере с создания поршневых двигателей, а не с показа их макетов».

Айгуль Абдуллина