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Коммерсантъ FM
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НАТО продолжит выполнять свою миссию на фоне обострения в Косово

НАТО заявило, что его миротворческая миссия в частично признанном Косово (KFOR) остается привержена выполнению своих обязанностей на фоне эскалации. Ситуация в регионе обострилась после задержания сербами трех косовских полицейских.

«Приверженность KFOR НАТО выполнению своего мандата неизменна, о чем свидетельствует недавнее дополнительное развертывание 500 военнослужащих»,— заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску (цитата по AFP). Она напомнила, что соглашение от 2013 года предусматривает развертывание на севере косовских сил безопасности.

С 14 июня сербы удерживают трех косовских полицейских, что правительство Косово назвало похищением. В качестве меры безопасности оно запретило въезд на свою территорию всем сербским автомобилям.

Численность KFOR НАТО увеличилась до более чем 4 тыс. после отправки подкрепления из Турции. Усиление произошло после столкновений с протестующими из числа этнических сербов в конце мая, в результате чего были ранены 30 миротворцев. Дополнительный батальон НАТО находится в состоянии боевой готовности для развертывания в Косово, если потребуется.

США призвали Сербию освободить полицейских. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти встретиться в Брюсселе в ближайшие несколько дней.

Тем временем господин Вучич на фоне обострения ситуации объявил, что его страна перестанет информировать мировое сообщество о стратегических планах в военном секторе.

О попытках урегулировать ситуацию читайте в публикации «Ъ» «На Косово навалились всем западным миром».

Мария Федотова

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