Дискредитировал и армию, и церковь

В пятницу, 16 июня, Костромской епархиальный суд рассмотрел дело иерея Иоанна Бурдина. В прошлом году он был оштрафован по статье о «дискредитации армии»; для церковного же следствия поводом стали публикации священника в его Telegram-канале. Там он осуждал позицию Русской православной церкви (РПЦ) по спецоперации и сомневался в обоснованности канонизации некоторых святых. Церковные власти упрекнули отца Иоанна в «еретическом» пацифизме, признали нарушение священнической присяги и запретили служить до публичного покаяния. Сам он «не понимает», в чем должен каяться, и намерен продолжить пастырское служение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иерей Иоанн Бурдин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иерей Иоанн Бурдин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Настоятель храма Воскресения Христова в деревне Карабаново Иоанн Бурдин стал известен за пределами Костромской области весной 2022 года. Тогда он перед службой осудил «братоубийство» между Россией и Украиной и предупредил, что на литургии будет просить Бога о «прекращении войны». Кто-то из прихожан пожаловался в полицию; в отношении священника составили протокол о «дискредитации армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Суд назначил отцу Иоанну штраф, после чего он продолжил службу в своем приходе. Параллельно он вел Telegram-канал, в котором высказывался о происходящем в стране и в РПЦ.

В сентябре прошлого года отец Иоанн задумался о переходе в Болгарскую православную церковь. «Туда меня пригласил очень хороший человек, архимандрит Гигинского монастыря Косьмы и Дамиана. Он помог найти митрополита, который мной заинтересовался, принял меня в Болгарии в прошлом году и до сих помогает»,— рассказал “Ъ” Иоанн Бурдин. Болгарский Синод согласился принять костромского священника и направил соответствующее письмо в РПЦ. Но в марте этого года Иоанн Бурдин вместо ответа на прошение о переводе получил указ о временном запрете на служение. В отношении него началось новое, теперь уже церковное, расследование. Причем поводом стала не «антивоенная проповедь» 2022 года, а публикации священника на сайте храма и в Telegram-канале.

Костромской епархиальный суд провел «исследование деятельности» отца Иоанна.

Секретарь суда иеромонах Никон заключил, что пацифизм, «которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением Православной Церкви».

В то же время он счел, что отец Иоанн — «псевдопацифист, хотя бы уже потому, что нет сведений о том, что раньше, когда ВСУ совершали преступления на Донбассе, о. Иоанн Бурдин когда-либо публично высказался по этому поводу». Иеромонах сопоставил отца Иоанна с отлученным от церкви Львом Толстым и заявил о связи пацифизма с христианскими ересями: «Пацифизм в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах — у гностиков, павликиан, богомилов, альбигойцев, толстовцев, обнаруживая, подобно иным утопическим идеологиям, связь с древним хилиазмом». Следует отметить: хотя автор справки посвятил пацифизму несколько страниц, в итоговом списке претензий к отцу Иоанну он так и не был упомянут.

Предметом рассмотрения епархиального суда стали критические по отношению к церкви публикации отца Иоанна.

В частности, иерей писал, что РПЦ — «церковь, служащая не Христу, а государству», а патриарх Кирилл «совершил большую стратегическую, политическую и церковную ошибку», когда не выступил против спецоперации.

Также отец Иоанн высказал сомнения по поводу обоснованности канонизации ряда православных святых: житие Матроны Московской он назвал «языческим», а прославление Дмитрия Донского, Федора Ушакова и других «святых воинов» — «церковным новоделом». Здесь секретарь суда сравнил господина Бурдина с Мартином Лютером и упрекнул в «непослушании» священноначалию, в дискредитации церкви и ее представителей, а также в хуле на святых.

“Ъ” обратился в Костромскую епархию с просьбой допустить корреспондента на церковный суд, но получил отказ: «Решение суда будет размещено на нашем официальном сайте. Думаю, отец Иоанн все потом выложит в своем блоге, по своему обыкновению». Сам господин Бурдин на суд не явился, дав согласие на проведение заседания в его отсутствие.

В пятницу епархиальный суд заключил, что отец Иоанн отрицает «святость и спасительные силы» РПЦ, сомневается в единстве церкви и святости некоторых святых. Кроме того, иерея признали виновным в деятельности, «сеющей недоверие к Церкви в среде верующих, и как следствие, направленной на отторжение верующих от Христовой Церкви». «Все это было расценено судом как нарушение священнической присяги,— говорится на сайте епархии.— Учитывая все это, суд предложил управляющему Костромской епархией митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту запретить иерея Иоанна в священнослужении до принесения последним публичного покаяния».

Отец Иоанн сказал “Ъ”, что допускал такой исход дела. Он подчеркнул, что не согласен ни с одним из пунктов обвинения и не понимает, в чем он должен каяться.

«Что такое "спасительные силы реальной исторической Поместной Церкви", боюсь, не понимает и сам автор этих слов. Тем не менее я не отрицаю, более того, даже свидетельствую святость Русской православной церкви и почитаю ее за часть Вселенской Христовой Церкви,— сказал священник.— Что касается Дмитрия Донского и Матроны, которые упомянуты в решении,— не вижу ничего зазорного в том, что мне эти канонизации кажутся сомнительными».

Иерей заявил, что будет оспаривать запрет на служение в той инстанции, которая «может принять взвешенное и беспристрастное решение», но не уточнил, какую именно инстанцию имеет в виду. Также Иоанн Бурдин не отказывается от идеи перейти в Болгарскую православную церковь и не намерен оставлять пастырскую деятельность: «Пока будут люди, которым я нужен как пастырь, я буду стараться говорить то, что считаю необходимым им сказать. Сейчас есть много возможностей для проповеди. Она начинается вовсе не в храме, хотя и должна заканчиваться в нем».

“Ъ” обратился к зампреду Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтангу Кипшидзе. Он сообщил, что РПЦ решение Костромского епархиального суда пока не комментирует.

Эмилия Габдуллина