Глава офиса Зеленского: достижение договоренностей с Россией затруднялось условиями «Минска-2»

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не смогла урегулировать конфликт с Россией из-за второго Минского соглашения («Минск-2»). По его словам, Киев согласился на подписание договора под давлением стран Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины

«Попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины»,— приводит газета The Wall Street Journal слова Андрея Ермака из интервью.

Господин Ермак сказал, что, исходя из прошлого опыта, Украина откажется от посредника. При этом, добавил он, сейчас Киев планирует привлечь на свою сторону новых союзников, включая Бразилию и Индию.

«Минск-2» — документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанный в феврале 2015 года после боестолкновений ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с украинской армией.

Документ предусматривал в том числе прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон. Кроме того, предполагалось принятие на Украине статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинские власти должны были провести на этих территориях выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Минское соглашение должно стать примером того, каких договоренностей с Россией необходимо избегать. По его словам, одна из ключевых ошибок договора — «России позволили поверить, что проблема Крыма больше не актуальна». Президент России Владимир Путин после начала спецоперации говорил о разочарованности в Минских соглашениях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».