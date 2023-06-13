Реставрацию Домика Петра I в Петербурге оценили в 400 млн рублей

Работы по реставрации Домика Петра I на Петровской набережной в Санкт-Петербурге потребуют финансирования в размере около 400 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам XVI Международного петровского конгресса 13 июня заявила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По словам госпожи Маниловой, которую цитирует ТАСС, музей готовится к этой реставрации и уже завершил обследование объекта. «Не могу сказать точной даты [начала реставрации], потому что это вопрос и финансирования. Финансирование будет приближаться к 400 млн рублей»,— отметила она.

Домик Петра I на будущей Петровской набережной Петроградской стороны был построен за три дня сразу после основания города в мае 1703 года по принципу русской избы. В домике для царя были обустроены спальня, кабинет и столовая. Петр жил в нем пять лет, пока строился Летний дворец на противоположном берегу Невы, на территории современного Летнего сада.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонт дворца Петра I в Стрельне ГМЗ «Петергоф» оценил в 74 млн рублей.

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