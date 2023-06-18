Kosovo online: полицейские Косово избили двух сербских подростков

Брат и сестра 15 и 17 лет пожаловались на избиение косовской полицией в районе деревни Рудине на севере частично признанной республики. Они были госпитализированы в больницу Косово-Митровица с различными травмами, сообщает Kosovo online.

По информации издания, полиция остановила сербсикх подростков, когда они ехали на квадроцикле около Рудине. Силовики без предупреждения повалили детей на землю, утверждает Kosovo online.

Детский хирург Косово-Митровицы Бобан Митрович заявил изданию, что дети находятся в шоковом состоянии, но их здоровью ничего не угрожает.

«Сегодня они ехали на мотоцикле, то есть на квадроцикле, в районе села Рудине, и, по их словам, их жестоко избили. (Брат.— “Ъ”) получил несколько ударов в область головы и удар ногой в область паха, а сестру-пассажирку грубо сняли с мотоцикла и потащили по земле, в результате чего она получила ушиб правого плеча»,— сказал господин Митрович.

На севере Косово в основном проживают этнические сербы. Весной конфликт Сербии и Косово обострился из-за положения сербской общины в частично признанной республике. В северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В результате произошли столкновения протестующих сербов с косовской полицией. В регион прибыли солдаты международных сил безопасности под эгидой НАТО — KFOR.

Премьер-министр Косово Альбин Курти называл протестующих толпой экстремистов. Он заявил, что прислушается к призывам Запада отозвать отряды полиции, только если митингующие уйдут. Президент Сербии Александр Вучич обвинил господина Курти в жестоком применении силы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Премьеру Косово сделали последнее предупреждение».

Эрдни Кагалтынов