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Коммерсантъ FM
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Песков: де-факто шансов у зерновой сделки нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что «де-факто» шансов на продление у зерновой сделки нет. Он объяснил это тем, что условия, которые выдвигала российская сторона, выполнены не были.

«Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств, часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана»,— сообщил Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Если констатировать то, что мы имеем, то, конечно, перспектив нет и нет оснований для ее продления, потому что то, что было нам обещано, не было сделано»,— отметил он.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Она была заключена 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения, о невыполнении которой заявляет РФ,— меморандум о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Помимо этого условия МИД России указывал на «пять системных задач», которые нужно решить: подключить Россельхозбанк к SWIFT; возобновить поставки сельхозтехники и запчастей; отменить ограничения на страхование; снять запрет на доступ в порты; восстановить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса; разблокировать активы и счета российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями. 13 июня Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

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