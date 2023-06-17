Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден: США не станут облегчать Украине путь в НАТО

Президент США Джо Байден завил, что Украина должна соответствовать всем стандартам для вступления в НАТО. Вашингтон этот процесс Киеву облегчать не собирается, отметил он. Ранее источник CNN сообщал, что президент США готов упростить вхождение Украины в Североатлантический альянс.

«Они должны соответствовать одним и тем же стандартам. Так что мы не собираемся облегчать задачу»,— заявил господин Байден журналистам (цитата по AFP).

По данным CNN, с предложением отменить для Киева План действий по членству в НАТО (ПДЧ) выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Это он обсудил во время встречи с Джо Байденом в Вашингтоне на этой неделе. Отмена ПДЧ облегчила бы вступление Украины в НАТО.

Программа по принятию новых членов в НАТО запущена в апреле 1999 года.

СМИ ранее писали, что президент США не дает четких обещаний Киеву по НАТО из-за обеспокоенности перспективой третьей мировой войны. Американская администрация по-прежнему привержена позиции альянса о том, что Украина в конечном итоге присоединится к НАТО, но без конкретных сроков.

Подробнее о попытках Киева вступить в НАТО читайте в публикации «Ъ» «Украина ждет жестов доброй воли».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...