Байден: США не станут облегчать Украине путь в НАТО

Президент США Джо Байден завил, что Украина должна соответствовать всем стандартам для вступления в НАТО. Вашингтон этот процесс Киеву облегчать не собирается, отметил он. Ранее источник CNN сообщал, что президент США готов упростить вхождение Украины в Североатлантический альянс.

«Они должны соответствовать одним и тем же стандартам. Так что мы не собираемся облегчать задачу»,— заявил господин Байден журналистам (цитата по AFP).

По данным CNN, с предложением отменить для Киева План действий по членству в НАТО (ПДЧ) выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Это он обсудил во время встречи с Джо Байденом в Вашингтоне на этой неделе. Отмена ПДЧ облегчила бы вступление Украины в НАТО.

Программа по принятию новых членов в НАТО запущена в апреле 1999 года.

СМИ ранее писали, что президент США не дает четких обещаний Киеву по НАТО из-за обеспокоенности перспективой третьей мировой войны. Американская администрация по-прежнему привержена позиции альянса о том, что Украина в конечном итоге присоединится к НАТО, но без конкретных сроков.

Подробнее о попытках Киева вступить в НАТО читайте в публикации «Ъ» «Украина ждет жестов доброй воли».

Мария Федотова